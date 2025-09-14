Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Domingo 14 de septiembre de 2025, p. 26

El comercio formal ubicado en el primer cuadro de la Ciudad de México reprochó a las autoridades federales y locales el cerco policiaco y de vallas metálicas que mantuvieron en algunas calles para limitar el acceso peatonal al Zócalo desde hace varios días, con motivo de los festejos patrios.

A nombre de los locatarios, el presidente del Consejo para el Desarrollo del Pequeño Comercio y la Empresa Familiar, Gerardo Cleto López, comentó que “las autoridades no toman en cuenta que el Centro Histórico es el corazón comercial de la Ciudad de México y para ellos el Zócalo se reduce a una explanada de actos y eventos”.

“Esto es una expropiación de la zona, que parece que le dieron la concesión para hacer negocio al comercio ambulante indigenista, que tiene derecho a poner mercancía en el piso, colocarse en los arcos y vender toda clase de mercancía”, señaló.

“Todo el Centro Histórico está invadido, es territorio ambulante”, expuso al recordar que el miércoles pasado trabajadores de los locales ubicados en el corredor peatonal de Madero, a la altura de la calle Palma, se confrontaron con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que mantenían el cerco con vallas de popotillo al Zócalo.