E

n 1713 nació la Academia Española de la Lengua, a propuesta de distinguidos académicos españoles. Su constitución fue aprobada por la Real Cédula del soberano Felipe V. Siglo y medio más tarde, los americanos, ahora llamados latinoamericanos –ya que los norteamericanos se apropiaron del término–, propusieron crear Academias Americanas Correspondientes; así, en 1875 nació la Academia Mexicana de la Lengua (AML).

Contra lo que pudiera pensarse por su antigüedad, continúa “vivita y coleando” y este año celebra renovada y con gran vitalidad su 150 aniversario. Actualmente dirige la institución el escritor y profesor universitario Gonzalo Celorio, quien ha traído savia nueva, no obstante los difíciles tiempos que ha tenido que sortear: en 2019, la AML sufrió la reducción de más de 80 por ciento del subsidio que recibía vía la Secretaría de Educación Pública (SEP). Después, vino la pandemia que limitó aún más la posibilidad de acción de la corporación.

Para sostenerse, la academia vendió un predio de su propiedad en Coyoacán y tuvo que comercializar algunas de las obras de arte que tenía en posesión y que se adquirieron en sexenios anteriores, entre ellas, de Carlos Mérida, Dr. Atl y Jorge González Camarena, las cuales fueron adquiridas por la Fundación Kaluz.

Como si no fuera suficiente, enfrentaron un difícil litigio para recuperar su antigua sede en la calle de Donceles. Por fortuna lograron contar con el apoyo de algunas fundaciones para tener los recursos para rehabilitarla.

Ahora la hermosa casona del siglo XVIII, tras varios años de trabajos ha recuperado su antiguo esplendor. En estilo barroco, luce una elegante fachada recubierta de tezontle color vino, con marcos de cantera bellamente labrados en la portada, balcones y ventanas. Dentro hay dos patios; el principal, de generosas dimensiones, está rodeado de columnas de cantera que sostienen el segundo piso y se desprende la señorial escalera de mármol blanco.

Con un sobrio y bello mobiliario, ya funciona a plenitud, con su amplia biblioteca con un acervo de 50 mil volúmenes, la sala de plenos, un auditorio para 100 personas, sala de lectura y las oficinas para el trabajo de las comisiones.