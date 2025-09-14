▲ La explanada de la secundaria Maestro José Calvo. Abajo, el mercado especializado en zapatos y la avenida Congreso de la Unión. Foto Jair Cabrera

▲ El parque recreativo Felipe Ángeles, cuya placa situada en la base de la estatua reza: “Mi muerte hará más bien a la causa democrática que todos los esfuerzos de mi vida. La sangre de los mártires abona las buenas causas”. Foto tomadas de redes sociales

Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Domingo 14 de septiembre de 2025, p. 25

La colonia Felipe Ángeles, en la alcaldía Venustiano Carranza, alberga en sus calles el mercado Unidad Rastro, que a finales del siglo XIX, durante el porfiriato, se consolidó como el principal sitio al que llegaban reses de Veracruz, Tabasco, Tamaulipas y Zacatecas.

Las historias y narraciones que sobreviven al paso de las generaciones permiten que los habitantes todavía recuerden que los predios que actualmente ocupan el centro de abasto, la secundaria Maestro José Calvo Saucedo, el mercado de calzado La Central y el hospital materno infantil Inguarán, del Instituto Mexicano del Seguro Social, hayan sido considerados hace más de 100 años como el primer rastro que hubo en la capital.

La pequeña colonia se caracteriza porque algunas de sus calles llevan nombres de metales –como Estaño, Plomo, Platino y Manganeso– y está delimitada por tres vías primarias: al oeste, con el Eje 2 Oriente Congreso de la Unión; al norte, con Circuito Interior, en su tramo Río Consulado; y al este con la avenida ingeniero Eduardo Molina; mientras al sur está la calle Aluminio.

A comienzos del siglo XX continuaba la comercialización de la carne, las reses eran destazaban para su venta al mayoreo y menudeo, pero también había un corral de reposo para los animales antes de que fueran sacrificados.

Actualmente los residentes y visitantes acuden al mercado Unidad Rastro, que colinda con la calle Aluminio, así como con la avenida ingeniero Eduardo Molina y la colonia Quinto Tramo de 20 de Noviembre, que también es conocida por los locales dedicados a la venta de carne de res.

Era un pantano

De acuerdo con información del Gobierno de la Ciudad de México, en la página electrónica de la guía oficial para visitantes, en 1905 la zona “carecía de desagües en funcionamiento y de otros servicios esenciales. El barrio que hoy vemos no era más que un pantano entre la Villa de Guadalupe y la Ciudad de México al norte”.

Décadas después, la mayoría de las operaciones de matanza de reses se trasladaron a las instalaciones del rastro de Ferrería, en Azcapotzalco, pero las calles de la colonia Felipe Ángeles todavía se reciben a visitantes y compradores de carne por la gran cantidad de puestos.

En junio pasado el mercado Unidad Rastro cumplió 63 años, recuerda Alfredo Trejo, quien lleva más de cuatro décadas dedicado a la venta de carne, y presume que los productos que ahí se ofrecen son de gran calidad, lo que a simple vista “se nota”, por el color y la consistencia.