René Ramón

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 14 de septiembre de 2025, p. 24

La Paz, Méx., Los restos de Alicia Matías Teodoro, la mujer que protegió con el cuerpo a su nieta de dos años durante la explosión de la pipa en la alcaldía Iztapalapa, fueron velados la tarde de ayer en este municipio, luego de que la noche del viernes murió por las quemaduras de tercer grado que sufrió en 98 por ciento del cuerpo.

Este sábado, bajo una pertinaz lluvia, la “abuelita heroína” –como la llaman en redes sociales– fue despedida por sus allegados en un domicilio ubicado a un costado de la estación terminal Los Reyes, de la línea A del Metro férreo.

“Ayer, al recibir la noticia de su fallecimiento, pues mi mami se me desmoronó; mi papi no podía ni llorar. Fue muy fuerte para ellos. Lamentablemente lo sucedido afectó mucho a sus hijas, pero no tienen ni idea de cómo está afectando a mis papás. ¡Para ellos este golpe yo creo que es irreparable!”, señaló Sandra Barajas Matías, hermana de Alicia.

Al pie del ataúd estaban doña María Guadalupe Matías Teodoro y don Rogelio Barajas. “Ambos están sufriendo; mi mami desde que ingresó su hija al hospital; a mi papi no le dijimos, como ya es una persona muy grande, ya no alcanza a ver; entonces en los noticieros escuchaba, pero no distinguía”.