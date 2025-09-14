▲ Justo donde comienza el estado de México es notorio el descuido de la vialidad, además del caos que generan comercios, peseros y mototaxis que hacen base a la altura del hospital del IMSS y sólo dejan libre un carril. Foto René Ramón

Periódico La Jornada

Domingo 14 de septiembre de 2025, p. 24

La Paz, Méx., La tragedia ocurrida por la explosión de una pipa de gas LP el pasado miércoles dejó al descubierto el riesgo de movilidad en el perímetro del distribuidor vial La Concordia, sitio donde confluyen vías primarias y es zona por la que transitan miles de peatones y conductores en los límites de la Ciudad de México y el estado de México.

Allí entroncan cinco importantes avenidas: la autopista México-Puebla, la federal hacia Texcoco (metros adelante, la México-Puebla), así como las calzadas Ignacio Zaragoza y Ermita Iztapalapa.

Es paso obligado para habitantes de Iztapalapa y del municipio de La Paz; de igual forma, pasan por ahí personas de otras localidades: Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Chicoloapan, Texcoco, Chalco, Chimalhuacán, Ixtapaluca, la región Izta-Popo e incluso otras entidades del sureste mexicano.

Cuando volcó la pipa y su tanque quedó perforado, la nube de gas se extendió hacia el sur, rumbo a la calzada Ermita Iztapalapa, y al norte sobre Ignacio Zaragoza hasta llegar el paradero (Cetram) de Santa Martha, donde hacen base varias rutas del transporte público.

En ese lugar se aglomeran cientos de usuarios para abordar la línea A del Metro, también las del trolebús Santa Martha-Chalco y Santa Martha-Constitución de 1917, así como del Cablebús; desde su paradero parte el transporte público convencional con destino a colonias y comunidades de la capital y del estado de México.

La llamarada que se alzó más de 15 metros provocó lesiones a peatones y automovilistas que en ese momento transitaban por la zona, como también en unidades del trolebús, sobre los puentes elevados de ambas líneas del transporte eléctrico y para quienes pasaban en los puentes peatonales que cruzan dichas vialidades.