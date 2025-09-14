▲ La ruptura de un tubo de 2.4 metros de diámetro provocó el reblandecimiento del suelo. Foto La Jornada

Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Domingo 14 de septiembre de 2025, p. 23

Un socavón de 8 metros de profundidad que se formó por la ruptura del drenaje en la colonia Renovación, alcaldía Iztapalapa, engulló a un camión de reparto de una empresa refresquera del que solamente la cabina quedó sobre el nivel del piso.

El vehículo se hundió por la parte trasera al circular sobre Avenida 5 y la esquina de Calle 3 alrededor de las 15:30 horas de este sábado.

Mientras la alcaldesa, Aleida Alavez Ruiz, con personal de la dirección ejecutiva de protección civil, del Heroico Cuerpo de Bomberos y las secretarías de Gestión Integral del Agua y Seguridad Ciudadana hacían la evaluación del hundimiento, el boquete en el pavimento se amplió y la caja de la unidad terminó por hundirse.

La funcionaria explicó que la oquedad fue provocada por la fractura en el colector del drenaje de 2.44 metros de diámetro que afectó el subsuelo y la superficie de pavimento colapsó por el peso del camión en un boquete de 12 metros de largo, 6.30 de ancho y 8 de profundidad.

En entrevista, informó que el conductor de la unidad resultó ileso y del análisis preliminar del hundimiento descartó la necesidad de desalojar las viviendas y negocios alrededor, varios de ellos dedicados al reciclaje.