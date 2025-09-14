El hoyo de 8 metros de profundidad se formó en la alcaldía Iztapalapa
Domingo 14 de septiembre de 2025, p. 23
Un socavón de 8 metros de profundidad que se formó por la ruptura del drenaje en la colonia Renovación, alcaldía Iztapalapa, engulló a un camión de reparto de una empresa refresquera del que solamente la cabina quedó sobre el nivel del piso.
El vehículo se hundió por la parte trasera al circular sobre Avenida 5 y la esquina de Calle 3 alrededor de las 15:30 horas de este sábado.
Mientras la alcaldesa, Aleida Alavez Ruiz, con personal de la dirección ejecutiva de protección civil, del Heroico Cuerpo de Bomberos y las secretarías de Gestión Integral del Agua y Seguridad Ciudadana hacían la evaluación del hundimiento, el boquete en el pavimento se amplió y la caja de la unidad terminó por hundirse.
La funcionaria explicó que la oquedad fue provocada por la fractura en el colector del drenaje de 2.44 metros de diámetro que afectó el subsuelo y la superficie de pavimento colapsó por el peso del camión en un boquete de 12 metros de largo, 6.30 de ancho y 8 de profundidad.
En entrevista, informó que el conductor de la unidad resultó ileso y del análisis preliminar del hundimiento descartó la necesidad de desalojar las viviendas y negocios alrededor, varios de ellos dedicados al reciclaje.
Hay 25 en la demarcación
La zona fue acordonada para evitar riesgos y facilitar las maniobras de la grúa tipo pluma que se utilizó para retirar el vehículo y se iniciaran los preparativos con el fin de reparar el colector con trabajos de relleno y compactación que concluirán con la rehabilitación del arroyo vehicular.
Alavez informó que en coordinación con la Secretaría de Gestión Integral del Agua se trabaja actualmente en la reparación de unos 25 socavones en toda la demarcación y entre los más complicados mencionó uno que se abrió en la colonia Zona Urbana Ejidal Santa Martha Acatitla Norte.
Apenas hace una semana concluyeron los trabajos para rellenar una oquedad de siete metros de profundidad que se formó en Anillo Periférico Canal de Garay, a la altura de la colonia Casa Blanca.
Por otra parte, un trabajador de la empresa Ciycsa falleció por probable intoxicación tras inhalar gas metano al caer en un registro en el mercado de mariscos La Nueva Viga, en la calle Aztecas de la colonia Central de Abasto.