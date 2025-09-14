Elba Mónica Bravo, Josefina Quintero y Carolina Gómez

Domingo 14 de septiembre de 2025, p. 23

El caso de la explosión de una pipa de gas en la zona del distribuidor vial La Concordia, en Iztapalapa, “pudiera ir a tribunales”, comentó la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, quien recalcó que un primer dictamen de hechos de tránsito indica un “posible exceso de velocidad por parte del conductor”, el cual no está en calidad de detenido, pero permanece bajo custodia policiaca.

Integrar la carpeta de investigación permitirá a la dependencia configurar los delitos de homicidio, lesiones y daños contra quien resulte responsable de la explosión de la pipa, propiedad de Transportadora Silza. Por este hecho van 13 personas fallecidas y hay 40 hospitalizadas, de las cuales 17 se encuentran en estado crítico, entre ellos el chofer del tractocamión.

En conferencia de prensa, Alcalde prefirió no informar la velocidad a la que circulaba el vehículo con la finalidad de mantener el sigilo de la indagatoria, pero expuso que “este dictamen después puede ser controvertido. Recordar que este caso pudiera ir a tribunales y en todo caso un juez es quien va a valorar la información”.

Rechazó que la volcadura haya sido originada por un bache, al mencionar que la fractura de 40 centímetros en la pipa fue ocasionada por el golpe del contenedor en el pavimento y con parte del muro de contención.