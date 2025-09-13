H

ace ya mucho tiempo, en 1965, tuve una gratificante conversación con el gran artista y arquitecto Juan O’Gorman, y recordemos que en este año se conmemoran los 120 años de su natalicio. En esa plática aquel famoso pintor me instruyó mucho acerca de la marcha del socialismo y los avances de los trabajadores en todo el planeta. Casi 20 años después, con sorpresa y desagrado leí una entrevista que O’Gorman concedió a una reportera de la revista Claudia, que era editada por un diario de circulación nacional. Ahí, ese famoso artista mostraba una enorme depresión y de hecho se refería a la inutilidad de su propia obra. Esa lectura me convenció de que el ilustre colega de Diego Rivera tenía ideas suicidas y poco tiempo después me enteré que se había quitado la vida en 1982.

Juan se había percatado del avance impetuoso del capitalismo más rapaz en el mundo y el repliegue cada vez mayor de la izquierda organizada, así como del derrumbe del llamado socialismo real; se vio envuelto en la depresión y perdió la brújula existencial.

En 1990 la arquitecta Laura Itzel Castillo fue candidata por parte del Partido de la Revolución Democrática a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. Fui nombrado su suplente por la misma organización partidaria. Sabía de la existencia de Laura porque había sido integran-te de los ya fenecidos Partido Mexicano de los Trabajadores y el Partido Mexicano Socialista. Sabía de sus trabajos arquitectónicos en el Centro Médico Nacional Siglo XXI y en relación con las viviendas de los trabajadores en la Universidad Autónoma Metropolitana. Naturalmente, estaba enterado de que era hija de un excelente ingeniero y notable luchador social, el cual, como se sabe, respondía al nombre de Heberto Castillo.

Al conocer a Laura, al principio de la década de los años 90, me sorprendió que ella no fuera una izquierdista apoltronada y apolillada como muchas personas que presumen ser de esa afiliación política. Detrás de su apariencia de chica graduada en unauniversidad privada, se hallaba una enardecida y ardiente militante política que luchaba incansablemente por la materialización de sus sueños libertarios, elementos oníricos en los cuales la emancipación de los trabajadores llega a ser completamente real. En la campaña para la Asamblea de Representantes fui yo el que a duras penas seguía la marcha de Laura en pos de sus expectativas libertarias.