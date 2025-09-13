L

a presentación de la obra A 50 años del golpe de Estado en Chile: La visión de Gregorio Selser, no podía ser más oportuna para ver a Salvador Allende con ojos de nuestro tiempo, justamente en el marco conmemorativo de aquel 11 de septiembre de 1973 que coloca frontalmente ante nuestra memoria la imagen del Palacio de La Moneda bombardeado. La cita de marras inmortaliza una parte de la herencia disponible de quien, desde la investigación, se ha dedicado a escribir con cabeza latinoamericana. Con profunda valoración de la memoria y el respeto al derecho del ac-ceso abierto, hay dos referentes inomitibles que registran un mancomunado trabajo de más de una década. El Camena de la UACM que, con encomiable profesionalismo, resguarda el voluminoso archivo personal de Gregorio Selser-Marta Ventura y la Fonoteca Nacional, en cuyo acervo se encuentran 138 horas de audio que recogen parte de sus intervenciones públicas.

De mirada a la vez vivaz y amistosa, de voz clara en tono bajo, de caminar firme como si estuviera apurado, recuerdo a Gregorio Selser conversando con asombrosa memoria e información precisa sobre hechos, lugares, fechas y personajes de la política, como si estuviera ante un tablero de ajedrez siempre pendiente de los movimientos posibles. Puedo recordar la agudeza de su mirada sobre los acontecimientos, históricos y del momento, que vivía con la intensidad de un estudioso comprometido hasta los tuétanos, con admirable sentido de libertad al comunicar lo que pensaba. Radical, implacable y a la vez humilde. A pesar de situarse regularmente en los espacios más intrincados del análisis, enfrentado a visiones adversas desde sus principios, no había en él atisbo alguno de rencor o resentimiento, lo cual hace parte de su calidad humana, con clara posición ante la violencia, la descalificación, el abuso, el servilismo, la mentira y la hipocresía en el mundo de la política.

Por diversos testimonios y porque lo pude escuchar de viva voz, tuvo para él un singular significado la Unidad Popular y aquel largo proceso para conformar un programa de transformación con raigambre en la historia del país. Nunca ocultó su admiración por Allende, a quien conoció personalmente y cuya muerte en las condiciones en que ocurrió produjo en él una larga y dolorosa tristeza.

En esta obra Gregorio Selser reafirma su pertenencia a la estirpe de analistas que, con inteligencia y temeridad infor-mada, provisto de una poderosa brújula política, sabía remar a contracorriente, buscando escudriñar aquellos movimientos que caracterizan la lucha emancipadora de los pueblos y que en su oficio profesional suponía, siempre, que había que indagar y conectar las hebras que conducían a la invisible madeja que encierra la incubación de las contracorrientes antiemancipadoras.