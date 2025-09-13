D

espués de visitar a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez (11/6/25), por su sola iniciativa y sin consultar a los trabajadores que dice representar (en el Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud, por más de un cuarto de siglo), Marco Antonio García Ayala, hoy presidente de la FSTSE –que heredó dignásticamente de su tío Joel Ayala–, se atrevió a declarar (La Jornada, 25/6/25) que derogar la Ley-Issste 2007 “sería un retroceso”, afectaría al trabajador y “no se ajustaría a las tendencias internacionales”.

Agregó que las cuentas individuales se establecieron “para garantizar pensiones más sostenibles”. El futuro de éstas, estimó, “debe basarse en la solidez de Pensionissste, cuyo fortalecimiento es crucial” para garantizar pensiones dignas. Y, entre las vías que “ofrece” este sistema, García Ayala destaca el “ahorro solidario que permite a los trabajadores ahorrar de manera voluntaria a las aportaciones obligatorias, hasta 2 por ciento del sueldo básico, con un aporte adicional de la entidad o dependencia”. Es decir, bolsear aún más a los trabajadores: pedirles todavía más para recibir una pensión miserable.

Siguiendo a Rosa Icela Rodríguez y con su “experiencia” de tantos años “representando” trabajadores, García Ayala propone, además, que el gobierno invierta “más” para fortalecer Pensionissste y permitirle “competir” con las Afores privadas; ofrecer un menú de opciones con el objetivo de atraer más trabajadores; crear una “aseguradora de Estado” que brinde mayor seguridad y estabilidad laboral y “difundir” la importancia del sistema de cuentas individuales (MVSNoticias, 25/6/25). Quien claramente no se “ajusta” a las tendencias internacionales, pero sí recientemente a las administraciones AMLO-Sheinbaum, es él, varias veces diputado federal y local priísta, siempre “representando” a los trabajadores.

Después de que el 15/5/25, en el contexto de su diálogo con la CNTE, la presidenta Sheinbaum anunciara un incremento salarial de 9 por ciento al magisterio, retroactivo a enero con uno por ciento adicional a partir de septiembre 2025. El 23 de junio pasado, desde la FSTSE, García Ayala comunicó 9 por ciento de aumento salarial (entre salario y prestaciones también retroactivo a enero 2025) para trabajadores administrativos y de servicios generales al servicio del Estado, incluyendo vales de despensa y aguinaldo.

El 28 de julio pasado, García Ayala anunció también un alza salarial para trabajadores al servicio del Estado de la rama médica, paramédica y grupos afines (sueldo tabular, asignación bruta y ayuda para gastos de actualización, retroactivo al 1º de mayo 2025) de 9 por ciento ponderado, que incluye despensa, previsión social múltiple y ayuda de servicios para trabajadores del catálogo de puestos y tabulador de sueldos y salarios del Apartado B. En años anteriores, García Ayala obtuvo incrementos menores: en 2022 sumó 7 por ciento; en 2023, 7.7 y en 2024 todavía menos: 6.7 por ciento. Todo lo anterior muestra una constante histórica de complacencia. ¿Cómo obtuvo 9 por ciento para 2025?