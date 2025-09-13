Sábado 13 de septiembre de 2025, p. 10
El Colegio de México (Colmex) anunció ayer la Junta de Gobierno eligió a Ana Covarrubias Velasco presidenta de la institución para el periodo 2025-2030.
Covarrubias, doctora en relaciones internacionales por la Universidad de Oxford, Gran Bretaña, se ha desempeñado de profesora-investigadora en el Centro de Estudios Internacionales (CEI) del Colmex desde 1995. A lo largo de su trayectoria académica, ha ocupado diversos cargos de gestión dentro de la institución, incluida la coordinación de licenciaturas, la dirección del CEI y la coordinación general académica del Colegio.
Miembro nivel III del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), Covarrubias se especializa en política exterior de México y multilateralismo regional. Su trabajo académico la ha llevado a participar activamente en debates diplomáticos y académicos tanto en el país como en el extranjero, en colaboración con universidades de América, Europa y Asia.
Además, ha impartido cursos y diplomados en instituciones como el Senado de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores, consolidando un perfil que combina la investigación con la formación de especialistas en política internacional. Su producción académica incluye artículos en revistas de alto impacto y libros especializados que la colocan como una de las voces más reconocidas en el estudio de la política exterior mexicana.
Con su nombramiento, Ana Covarrubias se convierte en la responsable de encabezar los trabajos de El Colegio de México durante los próximos cinco años, en relevo de Silvia Giorguli Saucedo.