Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Sábado 13 de septiembre de 2025, p. 10

El Colegio de México (Colmex) anunció ayer la Junta de Gobierno eligió a Ana Covarrubias Velasco presidenta de la institución para el periodo 2025-2030.

Covarrubias, doctora en relaciones internacionales por la Universidad de Oxford, Gran Bretaña, se ha desempeñado de profesora-investigadora en el Centro de Estudios Internacionales (CEI) del Colmex desde 1995. A lo largo de su trayectoria académica, ha ocupado diversos cargos de gestión dentro de la institución, incluida la coordinación de licenciaturas, la dirección del CEI y la coordinación general académica del Colegio.

Miembro nivel III del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), Covarrubias se especializa en política exterior de México y multilateralismo regional. Su trabajo académico la ha llevado a participar activamente en debates diplomáticos y académicos tanto en el país como en el extranjero, en colaboración con universidades de América, Europa y Asia.