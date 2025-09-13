Fernando Camacho

Periódico La Jornada

Sábado 13 de septiembre de 2025, p. 10

La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, anunció en sus redes sociales que ya recibió la invitación por parte de la jefa del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum, para asistir hoy a la ceremonia por el 178 aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec. En su cuenta de X, la panista anunció que asistirá “en representación de mis compañeras y compañeros legisladores” y posteó la imagen de la invitación. Aunque la presencia de integrantes de los poderes Legislativo y Judicial era tradicional, en 2023 Andrés Manuel López Obrador no invitó a la priísta Marcela Guerra, entonces presidenta de San Lázaro.