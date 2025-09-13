Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Sábado 13 de septiembre de 2025, p. 10

La propuesta del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Adán Augusto López Hernández, de suspender todos los viajes al extranjero, provocó el rechazo de legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC), pero también de Morena y aliados, quienes apoyan eliminar el llamado “turismo parlamentario”, siempre y cuando no se cierre la posibilidad de acudir a eventos internacionales de relevancia.

Los coordinadores de PRI, PAN y MC pedirán que se acote el planteamiento, dentro de la política de austeridad, pero sin disminuir la presencia del Senado en reuniones de organismos como la Organización de Naciones Unidas (ONU) o en reuniones interparlamentarias .

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, reiteró que en principio ya se determinó que, como parte de la política de austeridad que se va a establecer en esa cámara del Congreso, no habrá viajes al extranjero, pero “si hubiera algún evento fundamental, seguramente que se tendría que tomar en consideración”.

Eventos ya agendados

Es un tema que preocupa a legisladores del guinda que tenían ya invitaciones a eventos en otras naciones, sobre todo de quienes presiden las comisiones de Relaciones Exteriores y que destacaron que la mayoría de las ocasiones los anfitriones acuden con una gran parte de los gastos pagados y lo que el Senado aportaría es mínimo.