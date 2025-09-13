Andrea becerril

El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Javier Corral, convocó a una reunión de ese organismo para el próximo miércoles, con un dictamen que propone autorizar la licencia para dejar el cargo por siete meses de la recién electa jueza en materia penal por el primer distrito de Iztapalapa, Irlanda Gabriela Pacheco Torres.

Ello provocó ya división entre legisladores de Morena, que no están de acuerdo en que se le otorgue tal licencia, postura que comparten senadores de oposición.

El triunfo de la jueza Pacheco en la pasada elección de junio fue impugnado, pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPF) lo validó, pese a los señalamientos de conducta irregular y de haber sido abogada de un integrante de la Unión Tepito.

Así, rindió protesta el pasado 1º de septiembre, pero nueve días después solicitó al Senado licencia para dejar sus tareas de impartición de justicia y reintegrarse hasta el 26 de marzo de 2026.

Argumenta que requiere continuar en su empleo como directora general de evaluación en la Agencia Nacional de Aduanas de México, ya que la relevancia del mismo le exige “un cierre ordenado, transparente y responsable de los procesos en curso”, a fin de “evitar afectaciones en la operación institucional y asegurar una adecuada entrega de responsabilidades”.

Al respecto, el senador de Morena, Enrique Inzunza, consideró que “es poco ética” tal petición, porque desde el momento en que se presentó a las elecciones sabía que debía asumir “su responsabilidad” como jueza.

Al enterarse del dictamen a favor de conceder licencia a la jueza Pacheco, presentado por Corral Jurado, comentó que votará en contra, porque de acuerdo con lo establecido en la Constitución, no hay una razón justificada para ello.