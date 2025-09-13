Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Sábado 13 de septiembre de 2025, p. 6

En el país prevalecen desigualdades económicas contrastantes: la población indígena y la que habita zonas rurales “sigue estancada en la pobreza y con pocas alternativas para salir de esa condición”, por eso la economía social representa una “alternativa real para mejorar su ingreso y crear empleo en condiciones dignas”, consideraron integrantes de la agrupación Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, de Oxfam México y de la Universidad Iberoamericana (Ibero).

En la mesa de análisis Economía social, vía productiva frente a la pobreza indígena y rural, Adriana Gómez, responsable de la agenda de empresas sociales de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, señaló que de acuerdo con la medición multidimensional de la pobreza del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 61 por ciento de la población indígena de México vive en pobreza, lo que contrasta con la no indígena donde el porcentaje es 26 por ciento. “La distancia es 2.3 veces.”

En el caso de la pobreza extrema, el contraste, advirtió, es “siete veces más”, porque 23 por ciento de la población indígena está en ella, contra 3 de la no indígena.”