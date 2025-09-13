Alonso Urrutia

Enviado

Periódico La Jornada

Sábado 13 de septiembre de 2025, p. 6

Puebla, Pue., En México, actualmente, se registran los niveles de pobreza y desigualdad más bajos de la historia, sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum, quien atribuyó que esto se alcanzó en gran medida por el viraje en la política social y salarial.

Aseveró que nuestro país pasó de ser uno de los que mayores niveles de desigualdad había en el continente a convertirse en uno de los que menos tiene en la región.

Al continuar su gira para difundir su primer Informe de gobierno por Puebla, Tlaxcala e Hidalgo, destacó que otro sello fundamental de los gobiernos de la cuarta transformación es el combate a la corrupción.

“Nosotros siempre combatiremos la corrupción esté donde esté”, enfatizó la Presidenta, quien afirmó que ningún recurso público puede llegar a los bolsillos de funcionarios porque el dinero del pueblo es para el pueblo.

En sus intervenciones en las tres entidades, Sheinbaum indicó que tomó la decisión de que el Informe de gobierno que debe rendir anualmente por disposición constitucional, se reprodujera en las 32 entidades del país.

Por ello, informó que la semana pasada recorrió nueve estados, en esta semana serán siete y concluirán el próximo 6 de octubre con un cierre masivo en el Zócalo de la Ciudad de México.

Resalta labor de AMLO para reducir carencias

Durante las concentraciones que encabezó ayer, la Presidenta hizo especial reconocimiento al trabajo logrado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que implantó una política social basado en programas del Bienestar y una política de incremento sostenido al salario mínimo, que se ha continuado en la actual administración, lo cual ha permitido que 13.5 millones de mexicanos salieran de la condición de pobreza.