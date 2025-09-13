Daniel González y Jesús Estrada

Enviado y corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 13 de septiembre de 2025, p. 5

Chihuahua, Chih., La crisis por la plaga del gusano barrenador en México tardará años en resolverse, señaló el Consejo Nacional Agropecuario (CNA). Por ello, la organización empresarial aún no avizora cuándo Estados Unidos podría reabrir su frontera a las compras de ganado en pie.

Jorge Esteve Recolons, presidente del CNA, consideró que la medida aplicada por el gobierno estadunidense para evitar la llegada y propagación del insecto a su territorio es debido a un tema político porque “se rumora”, entre otros aspectos, que Brooke Rollins, titular del Departamento de Agricultura (USDA), quiere ser gobernadora de Texas.

“No lo va a ser si entra el gusano barrenador (a Estados Unidos)”, comentó en el contexto del 22 Foro Agroalimentario Global.

El empresario constató que el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, trabaja estrechamente con los funcionarios del país vecino sobre esta crisis sanitaria en el ganado nacional para “dejarlos tranquilos”.

A su vez, Luis Fernando Haro, director general del CNA, apuntó que unas 650 mil cabezas de ganado no han cruzado en lo que va del año, por lo que se han dejado de percibir mil 300 millones de dólares. El precio por cada becerro de exportación actualmente está en 2 mil dólares, cuando antes estaba en mil 200, aseguró.

Haro apuntó que desde la reaparición de la plaga en el país, en noviembre pasado, su organización ha insistido a las autoridades estadunidenses en que se realicen inspecciones al ganado con la finalidad de verificar si está contaminado.