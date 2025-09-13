Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Sábado 13 de septiembre de 2025, p. 4

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó al juez Trevor N. McFadden, de la Corte de Distrito de Columbia, en Washington, que “el fiscal general autorizó y ordenó a esta oficina que no solicite la pena de muerte” en contra de los hermanos Miguel y Omar Treviño Morales, líderes del cártel de Los Zetas.

En oficio fechado ayer y del cual posee copia La Jornada, la abogada Sophia Suárez, jefa interina de la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas del Departamento de Justicia, presentó el escrito en el cual también se notificó esa decisión a la defensa de ambos acusados.