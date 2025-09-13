Sábado 13 de septiembre de 2025, p. 4
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó al juez Trevor N. McFadden, de la Corte de Distrito de Columbia, en Washington, que “el fiscal general autorizó y ordenó a esta oficina que no solicite la pena de muerte” en contra de los hermanos Miguel y Omar Treviño Morales, líderes del cártel de Los Zetas.
En oficio fechado ayer y del cual posee copia La Jornada, la abogada Sophia Suárez, jefa interina de la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas del Departamento de Justicia, presentó el escrito en el cual también se notificó esa decisión a la defensa de ambos acusados.
Los hermanos Treviño Morales fueron entregados por México a Estados Unidos el pasado 27 de febrero.
La justicia estadunidense presentó en contra de ambos acusaciones por participar en “una continua iniciativa criminal, conspiración de tráfico de drogas, delitos con armas de fuego y conspiración de lavado de dinero internacional”.