De la Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 13 de septiembre de 2025, p. 4

Jesús Chuy García, político y activista, miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, rechazó, junto a otros funcionarios electos locales, las declaraciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que “culpan imprudentemente a activistas locales” por el asesinato de un hombre en Chicago a manos de un funcionario de la agencia, luego de que se resistió a una redada.

“Hemos estado en contacto con el alcalde de Franklin Park, Barrett Pederson, y otros funcionarios electos locales sobre el operativo de ICE de esta mañana (ayer), que resultó en la muerte de un civil, lesiones a un oficial de ICE, cierres de escuelas locales y un temor aún más generalizado en nuestra comunidad. Rechazamos la violencia en todas sus formas. También rechazamos las declaraciones emitidas por el DHS y el ICE que culpan imprudentemente a activistas locales por esta trágica situación”.

Añadió: “defensores comunitarios y funcionarios electos en Chicago han estado advirtiendo a la gente que se mantenga segura y conozca sus derechos si tienen un encuentro con las fuerzas del orden. Advertimos que las tácticas agresivas de ICE y su desprecio por el debido proceso son una escalada violenta”.

Agregó que: “Esto es precisamente lo que la administración Trump buscó cuando declaró la invasión de Chicago. Instamos a nuestra comunidad a mantener la paz; también instamos al DHS y al ICE a que cesen su retórica y acciones incendiarias, y a que sean transparentes sobre este incidente, incluyendo la publicación de las órdenes judiciales pertinentes y las grabaciones de las cámaras corporales de los agentes involucrados”.

Invita a llenar las calles

Asimismo, advirtió a los mexicanos que residen en territorio estadunidense tomar precauciones para salir a celebrar las fiestas patrias. En un mensaje en Instagram Chuy García indicó que se llenarán las calles de Chicago con motivo de las fiestas por la Independencia de México, aseveró que “Trump quiere una confrontación, quiere caos” y llamó a la comunidad mexicana a no caer en provocaciones.