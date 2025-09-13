Alma E. Muñoz y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Sábado 13 de septiembre de 2025, p. 4

La víspera de los festejos por la Independencia, la presidenta Claudia Sheinbaum insistió en que los connacionales en Estados Unidos deben extremar precauciones al participar en las celebraciones patrias, ante la posibilidad de operativos migratorios en ese país.

Los convocó a que, “más que no celebren, que tengan precaución, esa es la orientación que tomó la cancillería”, y señaló que “el Grito se va a hacer en todos los consulados de México, (porque) es una celebración de nuestra Independencia”.

Pero “bajo las condiciones que hay en este momento en Estados Unidos, invito a que se acerquen al consulado y que juntos se tome la decisión”.