Aseguran combustible en Yucatán
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 13 de septiembre de 2025, p. 3

Autoridades federales aseguraron ayer más de 180 mil litros de combustible, presuntamente ilegal, en un predio del municipio costero de Puerto Progreso, Yucatán; no hubo personas detenidas. En el lugar se decomisaron camionetas y contenedores supuestamente utilizados para el huachicol.

Trascendió que el predio es propiedad del dos veces alcalde panista (2018-2021 y 2021-2024) Julián Zacarías Curi, quien también contendió y perdió en las elecciones de junio de 2024 para una diputación federal por el PAN.

Hasta anoche, Zacarías Curi, generalmente activo en sus redes sociales, no había externado ninguna postura al respecto.

