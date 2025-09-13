Luis A. Boffil Gómez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 13 de septiembre de 2025, p. 3

Autoridades federales aseguraron ayer más de 180 mil litros de combustible, presuntamente ilegal, en un predio del municipio costero de Puerto Progreso, Yucatán; no hubo personas detenidas. En el lugar se decomisaron camionetas y contenedores supuestamente utilizados para el huachicol.

Trascendió que el predio es propiedad del dos veces alcalde panista (2018-2021 y 2021-2024) Julián Zacarías Curi, quien también contendió y perdió en las elecciones de junio de 2024 para una diputación federal por el PAN.