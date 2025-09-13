L

a campaña de primavera-verano en Ucrania terminó para las tropas rusas, en palabras de quien coordina la estrategia militar, el jefe de su Estado Mayor, general Valeri Guerasimov, con la “liberación de 3 mil 500 kilómetros cuadrados y 149 localidades”, cifras que sirven para que el titular del Kremlin, Vladimir Putin, y los voceros oficiales repitan la tesis de que Rusia “avanza en toda la línea del frente”.

No es la primera vez que los analistas que estudian a diario la situación en los campos de batalla y basan sus conclusiones en imágenes satelitales, herramientas de geolocalización en fotografías y videos y otras fuentes de inteligencia abiertas encuentran que Guerasimov “suele exagerar” sus éxitos.

Hace poco, el general se adjudicó mil 200 kilómetros y 19 localidades que todavía siguen siendo de Ucrania, mientras los expertos a partir de OSINT (por Open Source Intelligence) consideran que el ejército ruso pudo ocupar en ese periodo 2 mil 346 kilómetros cuadrados y 130 localidades, en su mayoría pequeños pueblos, muchos de contadas casas.

Aparte de que los territorios “liberados” equivalen a poco menos que la superficie de Moscú (2 mil 562 kilómetros cuadrados), Guerasimov prefiere no mencionar a qué precio, en soldados rusos muertos y heridos, se logró ese resultado.