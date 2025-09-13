Aranceles con olor a pato // Sheinbaum: “respeto a China” // México y sus acuerdos comerciales
ice que las medidas arancelarias propuestas por su gobierno no son discriminatorias ni coercitivas, que aplicarán de manera general a todos los países con los que México no tiene tratados de libre comercio y que el objetivo de ellas no es “específicamente” la República Popular China, pero, como dice el clásico, si parece pato, nada como pato, grazna como pato y camina como pato, entonces el anuncio de la presidenta Sheinbaum tiene cara de cesión mexicana en el marco de las negociaciones con el pato Donald, quien de forma desquiciada intenta “desaparecer” al gran dragón asiático.
¿Cuántos son los países con los que México no tiene tratado de libre comercio? La mayoría, y en ella destacan las naciones integrantes del BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica y el resto de sus asociados; con Cuba no, por ejemplo), a las que el enloquecido mandatario estadunidense ha declarado la guerra comercial y política. De hecho, este impresentable personaje también amenaza a México, pero, según dice, a él “sí le he abierto la puerta de la negociación” y en esta se incluirían las “propuestas medidas arancelarias”.
Resulta llamativo el asunto. Por ejemplo, desde 2001 México tiene tratado comercial con el micro país Liechtenstein (el comercio exterior es minúsculo) de 160 kilómetros cuadrados, cuyo “potencial” económico se basa en el turismo y los servicios financieros, pero no con potencias comerciales como China, Rusia, Brasil e India.
La Secretaría de Economía lo detalla: México cuenta con una red de 14 Tratados de Libre Comercio con 52 países; 30 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones con 31 países o regiones administrativas; nueve acuerdos de alcance limitado (Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi). Además, nuestro país participa activamente en organismos y foros multilaterales y regionales como la Organización Mundial del Comercio, el Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos y la Asociación Latinoamericana de Integración.
También tiene tratados y acuerdos con Israel (desde el año 2000), Islandia (2001), Uruguay (2004), Perú (2012) y Centroamérica (2013), pero ninguno con países africanos (Sudáfrica, por ejemplo) ni con la gran mayoría de los asiáticos, entre ellos, desde luego, China e India. Y con los europeos, sólo aquellos que integran la Unión respectiva, de la que, obviamente, Rusia no forma parte.
Ante el anuncio de la presidenta Sheinbaum (que incluye aranceles hasta de 50 por ciento a las importaciones de autos y otros productos de origen chino), el Ministerio de Relaciones Exteriores del gran dragón asiático respondió: “nuestro país se opone firmemente a cualquier coerción de otros para imponer restricciones bajo distintos pretextos, lo que socava los derechos e intereses legítimos de China; siempre ha abogado por una globalización económica inclusiva y beneficiosa, por lo que esperamos que México nos acompañe en el camino de la promoción de la recuperación económica mundial y el desarrollo del comercio global; nos oponemos a toda forma de unilateralismo, proteccionismo y medidas discriminatorias y excluyentes”.
Ante ello, en la mañanera de ayer la presidenta Sheinbaum respondió que las citadas medidas arancelarias “no son de coerción ni contra China. Eso es muy importante. Tenemos muy buena relación con China y queremos seguir teniéndola; se trata de decisiones que buscan fortalecer la producción nacional y que no violan normas internacionales, pues la regla será para todos los países sin acuerdos comerciales con México; el objetivo es fortalecer la producción nacional”.
La mandataria detalló que las citadas medidas de su gobierno se aplicarían a naciones con las que las exportaciones mexicanas son “muy pocas”, pero no tanto en sentido contrario. Entonces, dijo, “los nuevos aranceles no serán generalizados; se aplicarán a sectores específicos considerados estratégicos; queremos que quede claro al pueblo de China y de todos los países involucrados: no tenemos nada contra ellos; al contrario, hay respeto y admiración, pero nuestra visión es fortalecer la economía de México”.
Bien, pero a pesar del perfume, todo huele a pato.
Las rebanadas del pastel
Quien no negocia con ánades es Lula: manda a paseo al pato Donald Trump, quien amenaza a Brasil con “nuevas sanciones” por la condena al golpista Jair Bolsonaro. “No puede interferir en las decisiones de un Estado soberano; si va a tomar otras medidas, reaccionaremos”.
X: @cafevega