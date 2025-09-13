D

ice que las medidas arancelarias propuestas por su gobierno no son discriminatorias ni coercitivas, que aplicarán de manera general a todos los países con los que México no tiene tratados de libre comercio y que el objetivo de ellas no es “específicamente” la República Popular China, pero, como dice el clásico, si parece pato, nada como pato, grazna como pato y camina como pato, entonces el anuncio de la presidenta Sheinbaum tiene cara de cesión mexicana en el marco de las negociaciones con el pato Donald, quien de forma desquiciada intenta “desaparecer” al gran dragón asiático.

¿Cuántos son los países con los que México no tiene tratado de libre comercio? La mayoría, y en ella destacan las naciones integrantes del BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica y el resto de sus asociados; con Cuba no, por ejemplo), a las que el enloquecido mandatario estadunidense ha declarado la guerra comercial y política. De hecho, este impresentable personaje también amenaza a México, pero, según dice, a él “sí le he abierto la puerta de la negociación” y en esta se incluirían las “propuestas medidas arancelarias”.

Resulta llamativo el asunto. Por ejemplo, desde 2001 México tiene tratado comercial con el micro país Liechtenstein (el comercio exterior es minúsculo) de 160 kilómetros cuadrados, cuyo “potencial” económico se basa en el turismo y los servicios financieros, pero no con potencias comerciales como China, Rusia, Brasil e India.

La Secretaría de Economía lo detalla: México cuenta con una red de 14 Tratados de Libre Comercio con 52 países; 30 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones con 31 países o regiones administrativas; nueve acuerdos de alcance limitado (Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi). Además, nuestro país participa activamente en organismos y foros multilaterales y regionales como la Organización Mundial del Comercio, el Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos y la Asociación Latinoamericana de Integración.

También tiene tratados y acuerdos con Israel (desde el año 2000), Islandia (2001), Uruguay (2004), Perú (2012) y Centroamérica (2013), pero ninguno con países africanos (Sudáfrica, por ejemplo) ni con la gran mayoría de los asiáticos, entre ellos, desde luego, China e India. Y con los europeos, sólo aquellos que integran la Unión respectiva, de la que, obviamente, Rusia no forma parte.