Periódico La Jornada

Sábado 13 de septiembre de 2025, p. 18

Orem. Un hombre de 22 años de Utah, identificado como Tyler Robinson, que fue arrestado y acusado del asesinato de Charlie Kirk, activista conservador estadunidense y aliado del presidente Donald Trump, albergaba un profundo desdén por los puntos de vista del occiso y comentó a un miembro de su familia que era responsable del ataque, dijeron las autoridades ayer.

Trump, quien apreciaba personalmente a Kirk, informó sobre la detención en la cadena Fox News: “Alguien muy cercano a él lo entregó”, afirmó. Más adelante, durante la entrevista, señaló que “en Utah tienen la pena de muerte, y tienen un muy buen gobernador allí (…) él está muy decidido respecto a la pena de muerte en este caso”.

El gobernador de Utah, Spencer James Cox, confirmó que el arresto de Robinson ocurrió el jueves por la noche, tras una búsqueda que duró un día y medio.

Robinson se volvió “más político en el periodo previo al ataque y mencionó durante una cena con parientes que Kirk visitaría Utah”, explicó Cox, quien agradeció a la familia del sospechoso por colaborar en su entrega a las autoridades.

Si bien aún no revelaron un motivo, las autoridades describieron evidencia como unos mensajes grabados en los casquillos de bala sin disparar encontrados en el rifle que se cree que Robinson usó en la agresión, que incluyen frases como “Oye fascista. Piensa rápido”, reveló Cox. Otros decían “¡Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao!” (fragmento de la canción italiana antifascista) y “Si lees esto, eres gay, ¡Jajaja!”.

Además, un compañero de habitación compartió con las autoridades mensajes de la aplicación de chat Discord en los que un contacto llamado Tyler hablaba de un rifle envuelto en una toalla, balas grabadas y una mira, detalló el gobernador Cox. Un rifle Mauser calibre 30, de cerrojo, modelo antiguo e importado fue encontrado envuelto en una toalla en un área boscosa en el camino que los investigadores creen que Robinson tomó después de disparar desde un techo y luego huir.

La ropa que el sospechoso llevaba cuando fue confrontado por la policía el jueves por la noche era consistente con lo que tenía puesto cuando llegó al campus, y un miembro de la familia confirmó que conducía un Dodge Challenger gris, como el que se vio en el video de vigilancia que grabó a Robinson conduciendo a la universidad el día del tiroteo, dijo Cox.