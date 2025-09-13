Trump pide la pena de muerte para el agresor y anuncia que otorgará la medalla presidencial al extinto activista
Sábado 13 de septiembre de 2025, p. 18
Orem. Un hombre de 22 años de Utah, identificado como Tyler Robinson, que fue arrestado y acusado del asesinato de Charlie Kirk, activista conservador estadunidense y aliado del presidente Donald Trump, albergaba un profundo desdén por los puntos de vista del occiso y comentó a un miembro de su familia que era responsable del ataque, dijeron las autoridades ayer.
Trump, quien apreciaba personalmente a Kirk, informó sobre la detención en la cadena Fox News: “Alguien muy cercano a él lo entregó”, afirmó. Más adelante, durante la entrevista, señaló que “en Utah tienen la pena de muerte, y tienen un muy buen gobernador allí (…) él está muy decidido respecto a la pena de muerte en este caso”.
El gobernador de Utah, Spencer James Cox, confirmó que el arresto de Robinson ocurrió el jueves por la noche, tras una búsqueda que duró un día y medio.
Robinson se volvió “más político en el periodo previo al ataque y mencionó durante una cena con parientes que Kirk visitaría Utah”, explicó Cox, quien agradeció a la familia del sospechoso por colaborar en su entrega a las autoridades.
Si bien aún no revelaron un motivo, las autoridades describieron evidencia como unos mensajes grabados en los casquillos de bala sin disparar encontrados en el rifle que se cree que Robinson usó en la agresión, que incluyen frases como “Oye fascista. Piensa rápido”, reveló Cox. Otros decían “¡Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao!” (fragmento de la canción italiana antifascista) y “Si lees esto, eres gay, ¡Jajaja!”.
Además, un compañero de habitación compartió con las autoridades mensajes de la aplicación de chat Discord en los que un contacto llamado Tyler hablaba de un rifle envuelto en una toalla, balas grabadas y una mira, detalló el gobernador Cox. Un rifle Mauser calibre 30, de cerrojo, modelo antiguo e importado fue encontrado envuelto en una toalla en un área boscosa en el camino que los investigadores creen que Robinson tomó después de disparar desde un techo y luego huir.
La ropa que el sospechoso llevaba cuando fue confrontado por la policía el jueves por la noche era consistente con lo que tenía puesto cuando llegó al campus, y un miembro de la familia confirmó que conducía un Dodge Challenger gris, como el que se vio en el video de vigilancia que grabó a Robinson conduciendo a la universidad el día del tiroteo, dijo Cox.
Su familia lo reconoció en las fotos de la FBI
El padre de Robinson lo reconoció en las fotos publicadas por la Oficina Federal de Investigaciones y le dijo que se entregara. Tyler se negó al principio, pero luego cambió de opinión, según un funcionario policial que habló bajo anonimato para poder informar sobre la investigación en curso.
Su padre buscó ayuda de un pastor religioso que trabaja ocasionalmente con los US Marshals, agencia del Departamento de Justicia, y los llamó para organizar la entrega.
Mientras tanto, los investigadores continuaron indagando en el pasado de Robinson, quien fue admitido en la universidad estatal de Utah con una prestigiosa beca académica. Sin embargo, asistió sólo un semestre en 2021, dijo un portavoz de la institución.
Robinson actualmente está inscrito en un programa de aprendizaje de electricidad en el Dixie Technical College cerca de su ciudad natal, un suburbio en el sur de Utah.
El presunto atacante no tenía afiliación partidista y no sufragó en las dos últimas elecciones, según consta en el registro de votantes. No parece tener antecedentes penales. Su dirección aún figuraba como la casa de sus padres, a unas tres horas y media en coche al sur del campus donde se produjo el atentado.
Kirk, un aliado cercano de Trump, era un provocador de filiación conservadora que se convirtió en una poderosa fuerza política al movilizar a los jóvenes votantes republicanos y era una figura habitual en los campus universitarios, donde invitaba a debatir sobre temas sociales. En el momento del ataque estaba hablando en un debate en la Universidad del Valle de Utah.
Trump dijo que otorgaría a Kirk la medalla presidencial de la libertad, el más alto honor civil nacional, mientras que su esposa, Erika Kirk, prometió ayer seguir con su legado.
En ese contexto, el presidente Trump llamó a sus partidarios a contrarrestar “la violencia de la izquierda radical” con sus votos y continuó con su ofensiva contra ciudades gobernadas por demócratas. El magnate aseguró que planea enviar fuerzas del orden federales y la Guardia Nacional a Memphis, Tenesi, para “combatir el crimen en la ciudad”, tal como ya hizo en Washington y Los Ángeles.