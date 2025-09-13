Afp, Sputnik y Reuters

Periódico La Jornada

Sábado 13 de septiembre de 2025, p. 17

Bruselas. La Organización de Naciones Unidas (ONU) no puede verificar ni confirmar las afirmaciones y los reportes sobre el reciente incidente con drones en Polonia, dijo ayer la secretaria general adjunta para Asuntos Políticos y de Construcción de la Paz de ese organismo, Rosemary DiCarlo.

El ejército polaco informó que derribó tres drones de los 21 que habrían violado su espacio aéreo la noche del martes y la madrugada del miércoles, cuando Ucrania había declarado una alerta aérea; según la oficina presidencial polaca se hallaron restos de los artefactos en localidades cercanas a la frontera con Bielorrusia y Ucrania.

Estados Unidos comunicó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que “defendería cada centímetro del territorio de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) tras la supuesta incursión de drones rusos en Polonia.

Washington “apoya a nuestros aliados de la OTAN frente a estas alarmantes violaciones del espacio aéreo”, expuso la embajadora interina de Estados Unidos ante la ONU, Dorothy Shea, al organismo de 15 integrantes.

“Estas acciones, a las que se suma la violación del espacio de un aliado de Estados Unidos, intencionalmente o no, demuestran una enorme falta de respeto a los esfuerzos estadunidenses de buena fe para poner fin a este conflicto”, afirmó.

Antes, el secretario general de la organización, Mark Rutte, anunció que reforzará sus defensas en el flanco oriental después de que Polonia acusó a Rusia, sin pruebas, de dicha violación, denuncia que Moscú rechazó.