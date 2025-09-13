“Castigo colectivo a civiles indefensos”: ANP
Van mil palestinos detenidos en Tulkarem en 2 días // Permanecen más de un millón de gazatíes en sus hogares porque “no hay un lugar seguro” a dónde ir // Abaten a otros 65 en la franja
Sábado 13 de septiembre de 2025, p. 16
Madrid. Las fuerzas israelíes intensificaron ayer el asedio a la ciudad de Tulkarem, en el norte de Cisjordania reocupada, donde asaltaron edificios residenciales, demolieron invernaderos agrícolas y perpetraron redadas en las cuales más de 100 palestinos fueron detenidos. Ante estos abusos la Autoridad Nacional Palestina (ANP) pidió el apoyo de la comunidad internacional contra “la brutalidad de la ocupación”.
En un comunicado en su cuenta de X, la cancillería de la ANP denunció que Israel impone “un castigo colectivo a civiles indefensos” con “abusos, redadas, demoliciones de viviendas y para intensificar la construcción de sus asentamientos” en Cisjordania reocupada.
Ayer Tel Aviv desplegó vehículos y unidades de infantería en la calle Nablus, cerca del campamento de refugiados de Tulkarem, en las inmediaciones de la mezquita Al Murabitin y en el barrio de Izzbat al Jarad, zonas donde restringió la circulación para realizar detenciones masivas y registro de viviendas, publicó The Palestine Chronicle, con el supuesto objetivo de buscar a los sospechosos de un atentado en el cual resultaron heridos dos soldados el jueves en los alrededores de Tulkarem, reivindicado por los brazos armados de Hamas y Yihad Islámica.
El gobernador de Tulkarem, Abdalá Kamil, elevó a más de mil los detenidos en los pasados dos días, según el diario palestino Filastin, mientras el ejército de Israel no dio una cifra oficial de arrestados.
En tanto, al menos 65 palestinos fueron asesinados en las pasadas 24 horas, la mayoría en la ciudad de Gaza, donde los habitantes se niegan a huir de sus hogares porque no hay lugar seguro y los campamentos de refugiados en el sur están abarrotados; a su vez, el ministerio de Salud de Gaza saldó en 64 mil 756 los asesinados y 164 mil 59 heridos durante el conflicto bélico entre Israel y Hamas.
Las autoridades gazatíes, informaron que más de un millón de personas permanecen en la ciudad de Gaza, a pesar de las órdenes de evacuación del ejército de Israel.
Una familia palestina de 17 integrantes relató la angustia que vivieron cuando se enteraron que la torre habitacional Mushtaha, donde residían, sería bombardeada y tuvieron 30 minutos para desalojar, indicó el medio catarí Al Jazeera.
Como no había electricidad en el inmueble el ascensor no funcionaba y tuvieron que bajar por las escaleras seis plantas. El abuelo de la familia perdió el uso de ambas piernas tras el bombardeo de su anterior vivienda en Sea Street, que le causó un episodio traumático y parálisis. La abuela, de unos 70 años se mueve con lentitud.
En tanto, Hamas confirmó que el jefe de su delegación negociadora en Qatar, Jalil al Haya, sobrevivió a los ataques israelíes en Doha esta semana.