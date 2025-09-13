Europa Press

Madrid. Las fuerzas israelíes intensificaron ayer el asedio a la ciudad de Tulkarem, en el norte de Cisjordania reocupada, donde asaltaron edificios residenciales, demolieron invernaderos agrícolas y perpetraron redadas en las cuales más de 100 palestinos fueron detenidos. Ante estos abusos la Autoridad Nacional Palestina (ANP) pidió el apoyo de la comunidad internacional contra “la brutalidad de la ocupación”.

En un comunicado en su cuenta de X, la cancillería de la ANP denunció que Israel impone “un castigo colectivo a civiles indefensos” con “abusos, redadas, demoliciones de viviendas y para intensificar la construcción de sus asentamientos” en Cisjordania reocupada.

Ayer Tel Aviv desplegó vehículos y unidades de infantería en la calle Nablus, cerca del campamento de refugiados de Tulkarem, en las inmediaciones de la mezquita Al Murabitin y en el barrio de Izzbat al Jarad, zonas donde restringió la circulación para realizar detenciones masivas y registro de viviendas, publicó The Palestine Chronicle, con el supuesto objetivo de buscar a los sospechosos de un atentado en el cual resultaron heridos dos soldados el jueves en los alrededores de Tulkarem, reivindicado por los brazos armados de Hamas y Yihad Islámica.

El gobernador de Tulkarem, Abdalá Kamil, elevó a más de mil los detenidos en los pasados dos días, según el diario palestino Filastin, mientras el ejército de Israel no dio una cifra oficial de arrestados.