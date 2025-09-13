Sábado 13 de septiembre de 2025, p. 22
Oaxaca, Oax., La dirigencia estatal del Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT) denunció el asesinato de Cliserio Ramírez Martínez, de 37 años.
El coordinador de la organización, Octavio de Jesús Díaz, aseguró que desde el inicio de la administración del gobernador Salomón Jara Cruz han sido ultimados 20 militantes del Mult y en ningún caso se ha hecho justicia.
Acusan al Multi
En conferencia de prensa, explicó que la mañana del jueves, presuntos integrantes del Movimiento Unificador de Lucha Triqui Independiente (Multi) dispararon contra la comunidad de Tierra Blanca desde la carretera federal 125. Uno de los proyectiles impactó en Ramírez Martínez, quien perdió la vida en el lugar.
Indicó que los agresores buscaban amedrentar a los pobladores. Asimismo, denunció que desde el inicio del gobierno del morenista Jara Cruz se han perpetrado más de 20 tiroteos contra Tierra Blanca, pero desafortunadamente, hasta hoy ni la Federación ni el estado han hecho nada.
Octavio de Jesús detalló que al darse aviso del ataque, inmediatamente se comunicaron con la Secretaría de Gobierno para alertar de la situación, por lo que al lugar arribaron elementos de la policía estatal, pero por su tardanza en llegar, los agresores escaparon sin ningún problema.
Señaló que el MULT, de forma reiterada, ha exigido la instalación de bases de la policía estatal y de la Guardia Nacional en la carretera federal.
Precisó que tienen documentos firmados por representantes de esta última corporación, en los que se comprometen a ello; sin embargo, los acuerdos no se han cumplido.
Además, informó que de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado les ha indicado que el número de elementos no son suficientes para resguardar a las personas en la zona triqui; incluso les han dicho que tienen un déficit a escala estatal.