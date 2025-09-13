Jorge A. Pérez Alfonso

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 13 de septiembre de 2025, p. 22

Oaxaca, Oax., La dirigencia estatal del Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT) denunció el asesinato de Cliserio Ramírez Martínez, de 37 años.

El coordinador de la organización, Octavio de Jesús Díaz, aseguró que desde el inicio de la administración del gobernador Salomón Jara Cruz han sido ultimados 20 militantes del Mult y en ningún caso se ha hecho justicia.

Acusan al Multi

En conferencia de prensa, explicó que la mañana del jueves, presuntos integrantes del Movimiento Unificador de Lucha Triqui Independiente (Multi) dispararon contra la comunidad de Tierra Blanca desde la carretera federal 125. Uno de los proyectiles impactó en Ramírez Martínez, quien perdió la vida en el lugar.

Indicó que los agresores buscaban amedrentar a los pobladores. Asimismo, denunció que desde el inicio del gobierno del morenista Jara Cruz se han perpetrado más de 20 tiroteos contra Tierra Blanca, pero desafortunadamente, hasta hoy ni la Federación ni el estado han hecho nada.