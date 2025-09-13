Estados
Huyen 200 habitantes de 3 localidades de Sinaloa
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 13 de septiembre de 2025, p. 22

Mazatlan, Sin., Por la inseguridad, al menos 200 habitantes de tres comunidades rurales de Culiacán, Sinaloa, se desplazaron porque desde el pasado lunes grupos delictivos mantienen enfrentamientos para disputarse la zona; incluso hay ataques contra elementos del Ejército, informó el gobernador Rubén Rocha Moya.

Las comunidades afectadas son Caminaguato, Las Guásimas y La Reforma, pertenecientes a la sindicatura de Tepuche, precisó el mandatario estatal, quien aclaró que las familias que abandonaron sus hogares ya son atendidas por personal de la Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social.

En tanto, el alcalde de San Ignacio, Luis Fernando Loaiza, informó que se cancelaron los actos cívicos del 15 y 16 de septiembre “por la falta de condiciones para realizarlas con la alegría y seguridad que todos merecemos”.

