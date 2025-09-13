Javier Salinas, Corresponsal, y Gustavo Castillo, Reportero

Periódico La Jornada

Sábado 13 de septiembre de 2025, p. 21

Como parte del operativo Mando Unificado Zona Oriente se logró la detención de 13 presuntos delincuentes, entre ellos Alejandro Gilmare, alias El Choko, identificado como líder de la organización criminal La Chokiza.

Este último fue arrestado en 2022 en la Ciudad de México por posesión de arma de fuego, pero recuperó su libertad poco tiempo después. Las autoridades informaron que fue recapturado el pasado 10 de septiembre en el fraccionamiento Las Américas, en Ecatepec, acusado de delincuencia organizada.