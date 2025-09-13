Sábado 13 de septiembre de 2025, p. 21
Como parte del operativo Mando Unificado Zona Oriente se logró la detención de 13 presuntos delincuentes, entre ellos Alejandro Gilmare, alias El Choko, identificado como líder de la organización criminal La Chokiza.
Este último fue arrestado en 2022 en la Ciudad de México por posesión de arma de fuego, pero recuperó su libertad poco tiempo después. Las autoridades informaron que fue recapturado el pasado 10 de septiembre en el fraccionamiento Las Américas, en Ecatepec, acusado de delincuencia organizada.
El grupo delictivo que éste encabezaba se dedica a cometer homicidios, extorsiones, préstamos gota a gota, cobro de piso, narcomenudeo y despojo. Fue trasladado primero a la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada y ayer al penal federal del Altiplano.
En la colonia San Mateo Cuautepec, Tultitlán, fue detenida Juana Ivette Ledezma, pareja sentimental de El Choko, quien se desempeñaba como agente del Ministerio Público de ese municipio y le brindaba información de los procesos legales en su contra.