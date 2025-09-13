▲ Estudiantes de distintas unidades académicas de la Universidad de Guadalajara, en Jalisco, realizaron ayer una votación para decidir si se realiza un paro general. Foto Arturo Campos Cedillo

Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 13 de septiembre de 2025, p. 20

Guadalajara, Jal., Alumnos de varios campus de la Universidad de Guadalajara (UdeG) fueron desalojados por trabajadores sindicalizados, además de que la institución suspendió clases y cerró planteles debido a que en éstos se realizaban asambleas estudiantiles y votaciones para conocer la opinión de la comunidad de irse a una huelga general ante la negativa de las autoridades de anular el proceso de elecciones del Consejo General Universitario (CGU) y desconocer a la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) como organización representante del alumnado.

Ante el temor de lo ocurrido el jueves en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (Cucsh), donde un grupo de alumnos se atrincheró en el edificio A y pernoctó en el lugar, otras unidades también cerraron sus puertas y cancelaron actividades.

En el Cucsh se interrumpieron las labores; también en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (Cucei), donde se realizaba una votación para decidir la huelga, mientras en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), miles de jóvenes fueron sacados a la calle.

En los centros universitarios de Ciencias Biológico Agropecuarias y de Tonalá se difundieron rumores de la presencia de personas armadas, lo que generó temor entre los alumnos, muchos de los cuales se retiraron.

La unidad de Ciencias Económico Administrativas, uno de los centros con mayor número de estudiantes, se sumó ayer a las protestas y anunció que el lunes realizará una asamblea para conocer la opinión del alumnado sobre un eventual paro.

Por la tarde, la administración central de la UdeG emitió una circular para informar que los días 15 y 16 de septiembre serán días de descanso obligatorio “para el personal académico y administrativo, a solicitud del Sindicato de Trabajadores Académicos y el Sindicato Único de Trabajadores”.

En los campus donde se realizaron votaciones y asambleas, los jóvenes señalaron que además de los guardias de seguridad de cada plantel, trabajadores sindicalizados los hostigaron y participaron en los cierres de las escuelas.

En el zafarrancho del miércoles en la torre administrativa de la UdeG, trabajadores y docentes los obligaron a golpes a salir del edificio con el pretexto de que muchos de los inconformes no eran de la comunidad.