Sábado 13 de septiembre de 2025, p. a27
Nueva York., Aaron Judge conectó el cuadrangular número 362 en su carrera con lo que superó a Joe DiMaggio y se ubicó como el cuarto mejor cañoneros en la historia de los Yanquis de Nueva York, quienes anoche vencieron 4-1 a los Medias Rojas de Boston.
Apenas un juego después de que Judge pegó dos jonrones y alcanzó la marca de DiMaggio con Nueva York, ahora prendió un segundo lanzamiento en la primera entrada para acrecentar su legado.
El Juez antes había superado a Yogi Berra, quien cayó al sexto lugar. En tanto, el récord lo ostenta Babe Ruth con 659 batazos de cuatro esquinas, seguido de Mickey Mantle (536) y Lou Gehrig (493).
En el juego, Luis Gil lanzó seis entradas sin permitir imparables, y Nueva York amplió su ventaja en la carrera por la localía en la postemporada de la Liga Americana. Aunque el dominicano dejó el montículo sin carrera admitida, el boricua Fernando Cruz permitió un jonrón a Nate Eaton con un out en la séptima entrada.