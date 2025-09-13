Ap

Sábado 13 de septiembre de 2025

Nueva York., Aaron Judge conectó el cuadrangular número 362 en su carrera con lo que superó a Joe DiMaggio y se ubicó como el cuarto mejor cañoneros en la historia de los Yanquis de Nueva York, quienes anoche vencieron 4-1 a los Medias Rojas de Boston.

Apenas un juego después de que Judge pegó dos jonrones y alcanzó la marca de DiMaggio con Nueva York, ahora prendió un segundo lanzamiento en la primera entrada para acrecentar su legado.

El Juez antes había superado a Yogi Berra, quien cayó al sexto lugar. En tanto, el récord lo ostenta Babe Ruth con 659 batazos de cuatro esquinas, seguido de Mickey Mantle (536) y Lou Gehrig (493).