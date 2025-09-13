▲ Saúl Álvarez y Terence Crawford, durante el cara a cara frente a 10 mil aficionados en el T- Mobile Arena. Foto @budcrawford

Sábado 13 de septiembre de 2025, p. 9

En una noche en la que Saúl Canelo Álvarez enfrentará a Terence Crawford y ganará su mejor bolsa –más de 100 millones de dólares–, la incertidumbre e inseguridad persiste entre los migrantes mexicanos en Las Vegas por las redadas que Donald Trump desplegó desde hace meses.

Tanto Canelo como Crawford protagonizaron ayer una ceremonia de pesaje sobria, en la que no buscaron intimidar al rival y mucho menos caer en faltas de respeto. Ambos marcaron 167.5 libras (75.9 kilogramos) para cumplir con el límite de las 168 libras establecidas.

Sólo la afición, en su mayoría mexicana, fue la que despertó por instantes los ánimos y algunos mantuvieron prudencia al enfrentarse en las butacas. No obstante, destacó más la ovación a Álvarez y los abucheos a Crawford, quien en lugar de caer en provocaciones prefirió mandar besos a los seguidores del tricolor.

“Necesito darlo todo en esta pelea”, sostuvo Canelo Álvarez, quien expondrá los cinturones que lo acreditan como monarca el peso supermediano (168 libras–76.2 kilogramos) del Consejo Mundial de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo, Organización Mundial de Boxeo y Federación Mundial de Boxeo.

La respuesta de Crawford fue igual de fría: “me siento maravilloso”. El estadunidense llega invicto después de 41 contiendas y espera convertirse en el primer boxeador en coronarse como campeón indiscutible en tres divisiones, tras sus reinados en superligero y wélter.

Afición cautelosa

El tradicional duelo que realiza Canelo Álvarez en las Fiestas Patrias mexicanas en territorio estadunidense se vive ahora con un entorno de preocupación por las redadas antiinmigrantes que se han desplegado por órdenes de Donald Trump.

“Desafortunadamente, creo que la ciudad se verá afectada por todo esto”, mencionó Patricia Cortés Guadarrama, cónsul de México en la localidad, a la revista estadunidense Las Vegas Weekly. “Creemos que el hecho de que hayamos visto una disminución, se debe a que la gente ve las noticias y está siendo mucho más cautelosa que en años anteriores”, agregó.