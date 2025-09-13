Reyes Martínez Torrijos

Sábado 13 de septiembre de 2025

La cuarta edición de la feria del libro Friso, que reúne propuestas gráficas y literarias al margen del mercado tradicional, desarrollará un programa de siete presentaciones y un concierto, los días 20 y 21 de septiembre en Casa del Lago con la participación de 35 sellos editoriales.

Juan Pablo López (CDMX, 1976), editor y organizador del encuentro, explicó a La Jornada que en esta ocasión se equilibraron tres grandes líneas: libros de arte, gráfica (materializada en afiches, fanzines, y estampas) y literatura, que incluye ensayo y filosofía.

Detalló que habrá una participante de la Universidad Finis Terrae, de Chile, con un extracto de los trabajos de su laboratorio de publicaciones y proyectos de Morelos, Hidalgo, Yucatán y estado de México.

López comentó la sorpresa al ver “muchos trabajos que no conocía, unos nuevos y otros con más años, pero que hay mucho interés, a pesar de la dificultad para difundir, vender y sostenerse. Son iniciativas muy creativas en líneas distintas, desde literatura infantil hasta la novela más experimental”.

Resaltó que, aunque “es prácticamente un suicidio hacer una editorial, aún así hay mucha gente muy interesada y logran continuar con proyectos cada vez más ambiciosos”.