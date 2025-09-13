De la Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 13 de septiembre de 2025, p. 3

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México informó que no dio autorización para que se grabación con un dron desde la cima del Ángel de la Independencia, video que circula en redes sociales.

Ante este hecho, la dependencia comenzó un proceso de investigación en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana dirigido a esclarecer las responsabilidades y determinar las consecuencias correspondientes.

En un comunicado, la dependencia expresó que “con el objetivo de proteger este importante monumento, está estrictamente prohibido acceder a la Columna de la Independencia, así como subir al balcón que se encuentra en la cima de la escultura”.