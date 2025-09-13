Josefina Quintero M.

Periódico La Jornada

Sábado 13 de septiembre de 2025, p. 25

Con 78 votos a favor, ninguno en contra y sin abstenciones, el pleno del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ) designó a los magistrados Víctor Hugo González Rodríguez y Jorge Guerrero Meléndez, así como a la maestra Reyna Concepción Mince Serrano, integrantes del Órgano de Administración Judicial por seis años, periodo que empezó el 11 de septiembre y concluirá hasta 2031.

En la sesión extraordinaria del pleno, encabezada por el presidente del tribunal, Rafael Guerra Álvarez, los magistrados alcanzaron dos terceras partes de los sufragios requeridos por ley para ocupar el cargo.

La experiencia profesional de González Rodríguez es de 20 años. Ha sido servidor público en juzgados de paz penal y de justicia para adolescentes, juez del sistema procesal penal acusatorio en funciones de asesor de la presidencia del TSJ, así como docente de asignaturas en filosofía del derecho, derecho penal y teoría del delito, entre otras, en universidades públicas y privadas.

Cuenta con la licenciatura en derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana y la maestría en derecho penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otros estudios.