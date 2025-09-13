Elba Mónica Bravo

Sábado 13 de septiembre de 2025, p. 25

Seis personas, entre ellas dos mujeres y un menor de edad, quienes al parecer son integrantes del grupo delictivo La Pepa, dedicado a la venta y distribución de droga, así como a extorsión de comerciantes en la Central de Abasto y de puestos semifijos, fueron detenidos en la colonia Chinampac de Juárez, en Iztapalapa, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

La dependencia detalló que los policías ejecutaron dos órdenes de cateo en viviendas de un par de unidades habitacionales de la zona, las cuales posiblemente eran utilizadas para el embalaje y almacenamiento de estupefacientes.

En coordinación con personal de la Fiscalía General de Justicia y efectivos de la Secretaría de Marina y de la Guardia Nacional, se desplegó el dispositivo en la calle Manuel Escandón, en la unidad habitacional Ex Lienzo Charro, donde se decomisaron 149 envoltorios de aparente crystal y 99 bolsitas con supuesta mariguana, donde fueron aprehendidos cuatro hombres de 27, 26, 22 y 17 años, así como una mujer de 27. El sujeto de 22 años tiene antecedentes por delitos contra la salud, en 2024.

El segundo operativo se realizó en una propiedad de la calle Emilio Azcárraga Vidaurreta, en la unidad habitacional Cabeza de Juárez, donde se incautaron 53 envoltorios de aparente narcótico, 60 bolsitas de mariguana, un chaleco táctico, una gorra tipo beisbolera, dos libretas y fue detenido un sujeto de 56 años, Jorge Armando S, Amado Carrillo, quien también tiene un ingreso al Sistema Penitenciario en 2023 por resistencia de particulares.

Detienen a El Miguel

En otro hecho, policías capitalinos detuvieron a Miguel Ángel H, El Miguel, de 46 años, quien al parecer forma parte del grupo delictivo cártel de Tláhuac, dedicado a la extorsión y a la venta y distribución de droga, que opera principalmente en las alcaldías del suroriente.

A dicho sujeto se le halló un arma de fuego y 186 dosis de posible droga al momento de su captura en las calles Adriana del Sur y la avenida La Turba, en la colonia Agrícola Metropolitana.