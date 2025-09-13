Sábado 13 de septiembre de 2025, p. 25
Más de 13 mil policías serán desplegados en el primer cuadro de la ciudad y principales calles de las alcaldías por el operativo de seguridad de las Fiestas Patrias este lunes 15 y martes 16 de septiembre. Asimismo, las personas que sean detenidas por el programa Conduce sin Alcohol cenarán pambazos en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, conocido como El Torito, ubicado en la colonia San Diego Ocoyoacac, en Miguel Hidalgo, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
La dependencia informó que además se ofrecerá un menú para el lunes con sopa de codito, dulces típicos como postre y agua de sabor.
Hizo un llamado a las personas para no manejar después de ingerir bebidas alcohólicas, tras recordar que de acuerdo con el artículo 50 del Reglamento de Tránsito se prohíbe conducir bajo el influjo de narcóticos, estupefacientes o sicotrópicos.
La SSC agregó que hasta el martes se reforzará el programa con la instalación de un mayor número de puntos de revisión las 24 horas. En el dispositivo de seguridad del 15 y 16, los policías serán apoyados con 2 mil 300 vehículos oficiales, incluidas patrullas, motocicletas, ambulancias y motoambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas y se dispondrá de cinco helicópteros de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores.
El operativo busca salvaguardar la integridad física y patrimonial de los asistentes a las ceremonias, festejos y verbenas populares en el Zócalo y las 16 demarcaciones; así se busca disminuir hechos de tránsito relacionados con el consumo del alcohol. Los efectivos realizarán patrullajes y recorridos de vigilancia en zonas de restaurantes, cajeros automáticos, plazas comerciales y calles para evitar hechos ilícitos y mantener el orden público.
La dependencia recomendó a los asistentes al Zócalo tener especial atención con los menores de edad y adultos mayores para prevenir accidentes o extravíos, además de fijar un punto de encuentro en caso de separarse de sus acompañantes.