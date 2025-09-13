De La Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 13 de septiembre de 2025, p. 24

La alcaldesa Aleida Alavez Ruiz anunció que quedó suspendido el festejo programado para este 15 de septiembre en la macroplaza de Iztapalapa para conmemorar el aniversario de la Independencia, como una muestra de respeto y solidaridad con las víctimas de la explosión.

“Este año vamos a tener una ceremonia muy austera; la situación que estamos viviendo nos exige estar más concentrados en el acompañamiento a las familias afectadas por esta tragedia”, dijo la funcionaria durante la reinauguración del Centro de Desarrollo Infantil Lucrecia Toriz, en la colonia Escuadrón 201.

En el acto, al que llegó con retraso debido a que había mantenido comunicación con los alcaldes de los municipios de Nezahualcóyotl, La Paz y Texcoco en relación con la atención a las víctimas, “para que ninguna familia quede sin acompañamiento”, aclaró que sólo se realizará la ceremonia cívica del Grito de Independencia y por la mañana el izamiento de una bandera monumental en la Plaza de las Personas Ilustres de Iztapalapa, contigua al trébol de Anillo Periférico Oriente y Ermita.