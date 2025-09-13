Alma E. Muñoz, Arturo Sánchez y Ángel Bolaños

Periódico La Jornada

Sábado 13 de septiembre de 2025, p. 24

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confió en que la próxima semana esté lista la regulación con la que se fortalecerá la seguridad en el transporte, sobre todo de gas LP, por lo que ya trabajan en eso las secretarías de Energía y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

Ayer afirmó que tras la explosión de la pipa en Iztapalapa también la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, pondrá mayor énfasis en la norma local.

Durante la mañanera del pueblo, insistió en que la Fiscalía General de Justicia capitalina tiene que terminar la investigación “para deslindar las responsabilidades”.

Asimismo, la dependencia definirá “qué responsabilidad tuvo la empresa en esta lamentable explosión. Se tienen que hacer los peritajes y sacar las resoluciones”.

En tanto, el diputado de Morena en el Congreso capitalino Alberto Martínez Urincho adelantó que también la semana que viene se presentará una iniciativa de reforma a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial ante los dos trágicos accidentes de estos días: la volcadura y explosión de la pipa de gas bajo el puente La Concordia y el percance ferroviario el lunes pasado en Atlacomulco, estado de México, donde un tren arrolló un autobús de pasajeros.