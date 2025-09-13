Josefina Quintero

Periódico La Jornada

Sábado 13 de septiembre de 2025, p. 24

Personal especializado de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) determinó que la explosión ocurrida el pasado miércoles en la zona de curva bajo el puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa –que hasta el momento ha dejado 11 personas fallecidas y 74 lesionadas–, se originó por la fuga de combustible debido a la ruptura del tanque del tractocamión tras la volcadura.

Asimismo, descartó que el percance de la unidad que transportaba casi 50 mil litros de gas LP haya sido a consecuencia de afectaciones en el pavimento, porque en el lugar del siniestro, de acuerdo con la inspección, “no se encontró ningún bache ni daños en el asfalto”.

Personal de la FGJ, de ingeniería de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la empresa aseguradora Transportadora Silza –propietaria del camión– realizó un recorrido en la zona del siniestro para recabar evidencias que permitan conocer cómo ocurrió el incidente.

Por su parte, la fiscalía informó que avanza en la investigación de la volcadura y explosión de la pipa, además de realizar un acompañamiento a las familias de las personas que perdieron la vida y de las que se encuentran hospitalizadas.