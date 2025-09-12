Afp

Nueva York., Aaron Judge, astro de los Yanquis de Nueva York, llegó a 361 jonrones en su carrera para igualar al legendario Joe DiMaggio, en el triunfo de su equipo 9-3 sobre los Tigres de Detroit, al cual asistió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la conmemoración de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Al aparecer en las pantallas gigantes, el jefe del Ejecutivo fue recibido con una mezcla de abucheos y aplausos por el público del Yankee Stadium, donde presenció la ceremonia previa al juego en recuerdo de las víctimas y acudió también a los vestuarios a saludar a los locales.

Judge conectó dos cuadrangulares en las tres primeras entradas para igualar a DiMaggio en la cuarta posición de la lista de los mayores cañoneros de los Yanquis, liderada por Babe Ruth (659 jonrones).