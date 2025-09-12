I

rán, un grupo armado irregular, un país sudamericano, Centroamérica y un río de cocaína articulando todo lo anterior: con estos elementos, una nota divulgada hace unos días por Fox News busca explicar por qué Donald Trump ordenó destripar a un número incierto de desdichados que viajaban en una lancha, en un punto ignoto del Caribe, sabrá Dios de dónde a dónde y a saber con qué propósito.

La fábula, firmada por Efrat Lachter, hilvana declaraciones de la portavoz del Departamento de Estado, Anna Kelly, de un agente retirado de la DEA de nombre Brian Townsend y de Danny Citrinowicz, “investigador del Instituto de Israel de Seguridad Nacional”, para argumentar que el crimen perpetrado por las fuerzas militares estadunidenses fue “la más reciente jugada de una campaña mayor para desmantelar el creciente narcoimperio de Hezbollah en Venezuela” (https://is.gd/3Dlme9).

Se adjunta un video en el que Marco Rubio truena contra el “narcoterrorismo”, un general retirado con cara de mala persona dice que “debemos ser consistentes en ese empeño” y la opositora venezolana María Corina Machado se relame los labios fantaseando con la caída en cadena de los gobiernos de su país, de Cuba y de Nicaragua.

O sea: la resistencia chiíta libanesa “se ha vuelto financiadora y lavadora de dinero de grupos narcoterroristas como el Tren de Aragua”, que es la conexión entre Irán y “la diáspora chiíta en Centro y Sudamérica” y que esto la convierte en un factor indispensable para “la estrategia de Irán en el hemisferio occidental”.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por su parte, le permite a Hezbollah operar en Venezuela “sin ser perseguido”, de lo cual el mandatario y sus amigos “se benefician financieramente”.

El “cártel de los Soles”, afirma una de las voces citadas, “compuesto por militares de alto rango, gestiona y protege” los “cargamentos masivos de cocaína”. “¿Y quién blanquea todo este dinero del narcotráfico? Hezbollah”.

El batiburrillo amontona alegremente acusaciones sin ofrecer una sola prueba; parece una mera enumeración de enemigos diabólicos que, por serlo, han de estar necesariamente conectados entre sí. Pero esta asociación entre tráfico de cocaína, Irán, movimientos armados y Sudamérica lo lleva a uno a recordar que sí, que algo así ha existido en la realidad.

Ocurrió en los años 80 del siglo pasado, cuando el gobierno de Ronald Reagan, por medio de la CIA y del Departamento de Estado, organizó un sofisticado esquema de tráfico de drogas –sí, de cocaína– de Colombia a Estados Unidos, pasando por territorio mexicano y otro de venta de armas al archienemigo gobierno de la República Islámica, todo ello con el propósito de obtener fondos con los cuales comprar armas para entregarlas a los grupos de la contra nicaragüense que, por ese entonces, trataban de derrocar al gobierno sandinista de Nicaragua.