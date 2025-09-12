Política
SCJN restructura área de seguridad; será más cercana a ciudadanos
 
Periódico La Jornada
Viernes 12 de septiembre de 2025, p. 14

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó que puso en marcha “una transformación en el área de seguridad” para acercarse a la ciudadanía y, en especial, a quienes han sido históricamente excluidos del sistema de justicia.

“Este cambio forma parte de una restructuración del área que modifica ciertas plazas laborales. Se incorporarán al menos una docena de personas, en su mayoría hablantes de lenguas indígenas como náhuatl u otomí, y se reubicará a 20 integrantes del personal con el propósito de fortalecer la primera línea de atención y dotarla de perfiles con vocación de servicio ciudadano”, informaron.

El 3 de septiembre pasado, La Jornada informó que la Corte pondría en marcha un modelo de seguridad de “facilitadores” como primer filtro de atención ciudadana, capacitados para orientar a quienes acuden al máximo tribunal y canalizarlos al área correspondiente.

