Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Viernes 12 de septiembre de 2025, p. 14

Autoridades federales detuvieron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a Óscar Antonio Álvarez González, identificado por el gobierno mexicano como el “principal operador financiero” del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer que mediante “trabajos de investigación realizados por el Centro Nacional de Inteligencia” y en cumplimiento a una orden de aprehensión, integrantes de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, en coordinación con personal de las secretarías de Marina-Armada de México y de Seguridad y Protección Ciudadana, Álvarez González fue capturado cuando arribó en un vuelo procedente de Barcelona, España.