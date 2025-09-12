Política
Ver día anteriorViernes 12 de septiembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/09/12. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Política/Arrestan al “principal operador financiero” del CJNG/
A nterior
S iguiente
 
Arrestan al “principal operador financiero” del CJNG
 
Periódico La Jornada
Viernes 12 de septiembre de 2025, p. 14

Autoridades federales detuvieron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a Óscar Antonio Álvarez González, identificado por el gobierno mexicano como el “principal operador financiero” del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer que mediante “trabajos de investigación realizados por el Centro Nacional de Inteligencia” y en cumplimiento a una orden de aprehensión, integrantes de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, en coordinación con personal de las secretarías de Marina-Armada de México y de Seguridad y Protección Ciudadana, Álvarez González fue capturado cuando arribó en un vuelo procedente de Barcelona, España.

“Se le acusa de delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la modalidad de recibir y transferir recursos.”

Álvarez González realizaba sus actividades financieras ilícitas mediante la compra de propiedades y empresas del ámbito tequilero y ganadero, y se encarga del cambio de titular de derechos de propiedad con apoyo de notarios públicos ubicados en municipios de Jalisco.

A nterior
S iguiente
Subir al inicio del texto