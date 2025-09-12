Daniel González Delgadillo

Enviado

Periódico La Jornada

Viernes 12 de septiembre de 2025, p. 14

Chihuahua, Chih., Por la mayor demanda de producción de alimentos del país, Jorge Esteve Recolons, director del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), aseguró que se deben otorgar créditos a los agricultores nacionales, porque sólo uno de cada 10 tiene acceso a este tipo de apoyos.

Durante la inauguración del vigesimosegundo Foro Agroalimentario Global, el empresario comentó que estos financiamientos son fundamentales para competir con otros países, ya que en Estados Unidos y Canadá la mayoría de los productores son subsidiados por los gobiernos.

Resaltó que se debe trabajar con los pequeños y medianos agricultores, pues son personas fundamentales en los procesos de producción y la mayoría viven muy por debajo de la media de la pobreza.

Esteve detalló que un pequeño productor en el sureste mexicano tiene tres hectáreas, no llega a obtener tres toneladas de maíz y apenas genera 45 mil pesos de ingresos al año, “lo que no es suficiente para sacar a la gente de la pobreza.