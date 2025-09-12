Gustavo Castillo y César Arellano

Periódico La Jornada

Viernes 12 de septiembre de 2025, p. 14

La Fiscalía General de la República (FGR) buscará sentencias que van de 30 a 60 años de prisión contra cinco mandos navales y el ex director administrativo y de finanzas de la aduana de Tampico, Tamaulipas, por encabezar la red de corrupción que permitió que buques procedentes de Texas, Estados Unidos, introdujeran ilegalmente a territorio nacional millones de litros de combustible entre noviembre de 2018 y marzo pasado.

La jueza Nancy Selene Hidalgo Pérez consideró que la banda identificada como Los Primos, que era dirigida por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y el contralmirante Fernando Farías Laguna, “probablemente cuenta con numerosos miembros, armamento, poder económico y auxilio de diversas autoridades, tanto locales, estatales y federales, que les brindan protección y seguridad”.

Asimismo, en la resolución con la cual otorgó 14 órdenes de aprehensión, señala que la organización dirigida por los hermanos Farías Laguna, sobrinos políticos del almirante José Rafael Ojeda Durán, ex secretario de Marina, cuenta con “economía abundante; acceso a datos de seguridad nacional; adiestramiento con armas de fuego, en combate de guerra y en misiones navales; conocimiento de rutas marítimas y aguas internacionales”.

Los involucrados en esta red tienen vinculación “con hechos violentos, privaciones de la vida contra personas que tienen relación con aduanas y la Semar o que han realizado denuncias o relatorías de la red de corrupción que se menciona en la presente investigación, y relación o contactos con personal de instalaciones estratégicas de seguridad nacional”.