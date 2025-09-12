Prensa Latina

Periódico La Jornada

Viernes 12 de septiembre de 2025, p. 12

La Habana., El mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció a su par de México, Claudia Sheinbaum, por su solidaridad y apoyo hacia la isla.

Díaz-Canel destacó que el “nivel del diálogo político con México es excelente”, durante un encuentro con la directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Alejandra del Moral Vela, quien manifestó que para su equipo era “un lujo estar en Cuba”, y celebró el ”exitoso proyecto que se ha consolidado con agricultores en las provincias de Artemisa y Mayabeque”.