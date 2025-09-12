Viernes 12 de septiembre de 2025, p. 12
Chihuahua, Chih., Tras 10 meses de atención y contención a la plaga del gusano barrenador en el país, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, llamó al gobierno de Estados Unidos a reactivar las compras de ganado en pie, al no haber una razón técnica o científica que justifique el cierre de su frontera a este comercio.
“Por todos estos resultados y nivel de diálogo (con el gobierno estadunidense), ya es hora de que se normalice el comercio de ganado”, apuntó Berdegué en la inauguración del 22 Foro Agroalimentario Global, que se realiza en Chihuahua.
Aseguró que todas las acciones sanitarias emprendidas son conocidas por las autoridades estadunidenses, al ser partícipes directas de los trabajos para atender la contención y erradicación de esta plaga. Además, confirmó que mantiene una estrecha comunicación con su par del país vecino, Brooke Rollins.
Actualmente, agregó, hay una delegación de inspectores de Estados Unidos en Chihuahua para hacer una revisión más a las instalaciones de las asociaciones ganaderas y “esperamos que apunte con nuevas evidencias hacia las medidas que son necesarias”.
El secretario confirmó que durante estos meses no se han registrado casos en el centro ni en el norte, al estar todos contenidos en los estados del sur-sureste. Destacó que en la reciente semana se han registrado 371 infestaciones nuevas en el país.
Apuntó que la propagación del gusano avanzó casi 3 mil kilómetros, desde Panamá hasta la frontera sur de México, en el reciente año y medio. Ante ello, subrayó, “no era nuestra responsabilidad contener esa plaga, era de otros”.