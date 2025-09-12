Daniel González Delgadillo

Enviado

Periódico La Jornada

Viernes 12 de septiembre de 2025, p. 12

Chihuahua, Chih., Tras 10 meses de atención y contención a la plaga del gusano barrenador en el país, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, llamó al gobierno de Estados Unidos a reactivar las compras de ganado en pie, al no haber una razón técnica o científica que justifique el cierre de su frontera a este comercio.

“Por todos estos resultados y nivel de diálogo (con el gobierno estadunidense), ya es hora de que se normalice el comercio de ganado”, apuntó Berdegué en la inauguración del 22 Foro Agroalimentario Global, que se realiza en Chihuahua.

Aseguró que todas las acciones sanitarias emprendidas son conocidas por las autoridades estadunidenses, al ser partícipes directas de los trabajos para atender la contención y erradicación de esta plaga. Además, confirmó que mantiene una estrecha comunicación con su par del país vecino, Brooke Rollins.