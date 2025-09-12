Lilian Hernández Osorio

Viernes 12 de septiembre de 2025, p. 12

En México es urgente articular una responsabilidad compartida para frenar la crisis global derivada de las presiones de servicios básicos, la multiplicación de asentamientos irregulares, la contaminación del aire y el impacto ambiental en zonas urbanas, alertó el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí.

Actualmente, señaló, más de 17 millones de mexicanos tienen 60 años y más (13 por ciento de la población), y para 2030 habrá más personas mayores que menores de 14 años, lo cual muestra la necesidad de “repensar” la planeación en las metrópolis del país a fin de ofrecer servicios accesibles e incluyentes para garantizar los cuidados, atención médica, movilidad y seguridad.

Durante la inauguración de la conferencia internacional Gobernanza metropolitana hacia 2050, perspectivas desde la ZMVM para el Sur global, agregó que la zona metropolitana de la Ciudad de México, con casi 23 millones de habitantes, es la séptima urbe más grande del planeta, por lo que es urgente restructurar los servicios en función de las necesidades que se han agudizado; de lo contrario, será imposible revertir la crisis actual.