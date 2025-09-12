Alexia Villaseñor y Carolina Gómez

En 2026, la educación tendrá un presupuesto histórico, al incrementarse en 7.2 por ciento y alcanzar más de 1.1 billones de pesos en todos los niveles y modalidades, dijo Mario Delgado, titular del ramo.

El funcionario gregó que con este aumento se reforzará el programa La Escuela es Nuestra, así como las estrategias de salud, alimentación y cultura de paz, las becas para estudiantes y las universidades Benito Juárez García y Rosario Castellanos.

Indicó que el presupuesto contempla más de 50 mil millones de pesos adicionales para becas, lo que va a permitir que la denominada Rita Cetina, que cubre a 5.6 millones de estudiantes de secundaria llegue a los de primaria.

Durante la ceremonia de conmemoración por los 54 años de vida del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) en el salón Iberoamericano de la sede de la Secretaría de Educación Pública, Delgado destacó que la labor de los educadores comunitarios y el modelo existente respetan los ritmos, intereses individuales, historias familiares y saberes, y despierta una pasión por aprender que trasciende las paredes del aula.

“Es la esencia de un modelo humanista con perspectiva crítica que cultiva la capacidad de aprender a aprender y la construcción dialógica de los saberes”, aseveró.